Kaks teismelist jäid kolmeks päevaks Pariisi katakombidesse lõksu

Seni on veel teadmata, kuidas kaks teismelist, 16- ja 17-aastased poisid, katakombidesse ära eksisid ning kes nende puudumist märkas ja sellest teada andis. Teismelised viidi pärast leidmist kiiresti haiglasse, et neid alajahtumise vastu ravida, vahendab Travel and Leisure.

«Me leidsime nad tänu koertele,» rääkis Pariisi tuletõrjemeeskonna esindaja. Pariisi katakombidel on vaid üks ametlik sissepääs ja kõiki ülejäänuid ei tohi juba alates 1955. aastast kasutada. Muuseumi operaatori sõnul ei ole keegi kunagi sel perioodil seal ära eksinud, kui see on olnud rahvale avatud.

Väidetavalt üritavad mõned adrenaliiniotsijad siseneda katakombidesse keelatud uste kaudu, mistõttu satutakse tundmatutesse paikadesse ja nii on ka eksimise oht suurem.

Pariisi katakombidesse on sajandite jooksul maetud rohkem kui kuus miljonit inimest. Inimesi hakati sinna matma 18. ja 19. sajandil, mil suleti ohtralt surnuaedasid, sest need olid ohtlikud elavate inimeste tervisele. Katakombid asuvad 20 meetri sügavusel ning laiuvad mitmed kilomeetreid Pariisi tänavate all. Turiste lastakse vaid kahe kilomeetri pikkusele lõigule. Keskmine temperatuur katakombides on 14 kraadi.