Suvesoovitus: kümme üritust, mida sel nädalal Eestis külastada

1. Stiilipidu ratastel ehk Swing & Ride 2017, Tallinn (18.06) - Korrasta vanaisa jalgratas, pane stiilselt riidesse ning tule sõitma, tantsima ja piknikku pidama! Kogunemine kell 13 Hirve pargis Toompuiestee 8, rattakolonn alustab liikumist kell 14. Rattasõidu lõpuks suundutakse tagasi Hirveparki piknikule. Stiilipeo kohustuslik osa on riietus - ideaalis traditsiooniline inglise sportlik stiil, võtmesõnaks - tviid! Väga sooja ilmaga riietu swingiajastule kohaselt. Veelgi tähtsamal kohal on jalgrattad, vanad- ja/või linnajalgratattad. Tegemist ei ole spordiüritusega, mida vanem ratas, seda parem. Kõlab swingmuusika, saab tantsida, üritus toimub iga ilmaga!

2. Pärnu Orelifestival (02.06-25.08) - Pärnu Orelifestivali kontserdid toimuvad traditsiooniliselt reedeti Pärnu Eliisabeti kirikus. Muusikud pakuvad orelisõpradele mitmekesise ja nauditava festivali, mille keskpunktis on Pärnu Eliisabeti kiriku kaks toredat orelit. Esinejate seas on muusikuid Eestist ja külalisi väljast poolt. Orelimuusika kontserdid toimuvad läbi suve juuni algusest kuni augusti lõpuni reede õhtuti kell 20.00.

3. Tänavakunstifestival Stencibility 2017, Tartu (12.06-18.06) - Stencibility on iga-aastane tänavakunstifestival, mille eesmärk on tunnustada eesti tänavakunstnikke nende panuse eest ühisruumi rikastamisse, tõsta kogukonna tähelepanu ja teadlikkust meid avalikus ruumis ümbritseva kunsti suhtes ning edendada Eesti tänavakunstikultuuri. Tegevused on varieerunud stencil art võistlusest, fotokonkursist, loengutest, workshoppidest ja näitustest ühistööde tegemisteni suurtele seintele ja Tartu tänavakunstikaardi koostamiseni.

4. Sõru Jazz, Pärna küla (15.06-18.06) - Sõru Jazz on mõnusa atmosfääriga suvine jazz-muusika festival, mis toob kolme päeva jooksul Hiiumaale suure hulga tuntud ja tunnustatud Eesti muusikuid. Heale muusikale ja seltskonnale on lisaväärtuseks loomulikult Hiiumaa ise oma ilusate sadamatega ja toredate inimestega, mis kõik kokku ongi kujunenud Sõru Jazzi fenomeniks ja andnud inimestele põhjust siia aastast-aastasse tagasi tulla. Kindlasti on Hiiumaal Eesti parim tuul, meri ja päike - ilusa ilma korral saab kontserti nautida ka õuemurul.

5. Varnja kaluritepäev 2017 (15.06) - Varnja vanausuliste küla on seotud tihedalt Peipsi ja selle elatusaladega. Lisaks sibulale on kalurikultuur osa siinsete inimeste identiteedist. Kaluritepäeva tähistamisega väärtustatakse ja jätkatakse pikaajalist traditsiooni. Kaluritepäev on üks piirkonna suuremaid tähtpäevasid, tavaliselt kohalike inimeste jaoks erinevate tantsuliste ja muusikaliste etteastetega. Kaubeldakse kohalike toitudega. Eesmärk on siinset kultuuri ka laiemalt tutvustada ja pakkuda võimalust siinsetest traditsioonidest osa saada.

6. Diverse Universe Performance Festival, Pärnu (16.06-18.06) - Iga-aastane, Pärnust alguse saanud ja läbi Euroopa rändav festival, mis ühendab endasse Põhja-, Lõuna-, Ida- ja Lääne-Euroopa. Festival kaasab üle 300 kunstniku üle maailma ja ühendab 15 linna kümnes riigis. Festival toob kaasaegsesse kunsti tagasi eksperimentaalust, nonkonformismi ja loovust ning pakub külastajale põnevat performance programmi ja töötubasid. Festivali geograafiline mastaapsus, osalevate kunstnike arv ja festivali kestvus teevad Diverse Universe Perfomance Festivalist suurima tegevuskunstifestivali Euroopas.

7. Suure-Jaani muusikafestival (17.06-23.06) - Festival lõppeb traditsiooniliselt jaanitule süütamisega.

Kuigi pakutakse muusikat igale maitsele, on festival klassikalise ja eesti muusika keskne. Lõunatundides räägivad muusikud ja heliloojad oma tööst. Kontserdid toimuvad hommikul, lõuna ajal, õhtul ja südaööl. Aastaid on festivali pärliks 23. juunil kell 3 öösel toimuv päikesetõusukontsert Hüpassaare rabasaarel.

8. Vastseliina maarahva laat (17.06-18.06) - Vastseliina Maarahva laat toimub juuni kolmandal nädalavahetusel. Laat on eelkõige kauplemise koht, samas on see ka soodne võimalus igale ettevõtjale oma toodangu tutvustamiseks ja kontaktide loomiseks. Laadal pakuvad oma kaupu nii kaupmehed kui külalised piiri tagant. Lisaks sisustab laadapäevi tihe kultuuriprogramm.

9. Sõirapäev Saatse Seto muuseumis (17.06) - Seto Folgi laupäeval toimub traditsiooniline sõirapäev. Sel aastal juba 8.ndat korda toimuv sõirapäev tutvustab Saatse piirkonda kui rahvapäraselt nimetatud «kohupiimanulka». Muuseumis keedetakse sõira ning toimub parima sõirameistrivõistlus. Külalised saavad maitsta Saatse nulga sõira, õppida ise sõira valmistama ning valida välja selle aasta parima sõirameistri ja huvitavama sõira pakendi. Kohapeal käsitöö- ja talukaupade laat, meisterdamisnurk, tegevused lastele. Seto Folgi raames Janne Suitsu ja Kristi Kooli kontsert.

10. Pärlijõe tõukerattamaraton (17.06) - Kaugu Veski puhkemaja koostöös Tõukeratta Liiduga korraldab juba viiendat aastat järjest Sännas tõukerattamaratoni. Pärlijõe Tõukerattamaraton on iga aastaga muutunud populaarsemaks. Aastal 2012 oli tõukerattahuvilisi 16, aastal 2015 oli neid 56.