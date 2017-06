Paigad, mida nende raamatute fännid peaksid külastama

Jane Austen - «Uhkus ja eelarvamus» - Derbyshire’i krahvkond Inglismaal

Chatsworthi loss / Vida Press

Stanage Edge / Vida Press

Teadaolevalt ei eksisteeri tegelikkuses ikoonilist Pemberley mõisa, kuid raamatu ainetel 2005. aastal valminud filmis, kasutatakse härra Darcy koduna just Derbyshire’i krahvkonda jäävat Chatsworthi mõisa. Lisaks lossile jääb samasse piirkonda ka filmis ning teleseriaalis näidatud Peak Districkti rahvuspark ja sealne Stanage Edge’i vaatamisväärsus.

Jerome David Salinger - «Kuristik rukkis» - New York, USA

Central Park / Vida Press

Grand Central Station / Vida Press

Peategelase Holdeni jalajälgedes astumiseks New Yorgis on palju võimalusi, alustada võiks kindlasti Central Parkist ning sealt edasi liikuda Grand Central Terminali (Grand Central Station) ja heita pilk peale ka East 21st tänaval asuvale majale, mille 12. korrusel Holden elas.

Dan Brown - «Inferno» - Firenze, Itaalia

Ponte Vecchio / Vida Press

Palazzo Vecchio / Vida Press

«Inferno» fännidel tasuks teos lausa reisile kaasa võtta, sest Dan Brown on teinud teile oma kirjatöö näol põneva vaatamisväärsuste kaardi. Raamatus läbivad tegelased lisaks paljudele teistele huvitavatele kohtadele Boboli aia, ületavad Ponte Vecchio silla ning jõuavad Palazzo Vecchiosse.

Diane Gabbaldon - «Võõramaalane» (raamatusari) - Perthshire (Perthi maakond), Šotimaa

Rannochi nõmm / Vida Press

Doune'i loss / Vida Press

Perthi maakonda jääb sarja üks kõige tähtsamaid paiku, Rannochi nõmm, kuhu samanimelises teleseriaalis kujutati kividest ajaportaal Craigh na Dun. Lisaks asub selles piirkonnas keskaegne Doune’i loss, mida kasutati sarja võtetel Castle Leochi (Leochi loss) nime all.

Alexandre Dumas (vanem) - «Krahv Monte Cristo» - Marseille, Prantsusmaa

Marseille'i vana sadam / Vida Press

Château d'Ifi endine vangla / Vida Press

Raamatu tegevustik algab Prantsuse mereäärsest linnast Marseille’ist, mis on ka teose kangelase Edmondi kodulinn. Teose võtmekohtadeks on Marseille’i vana sadam (Old Port of Marseille) ning Château d'Ifi (endine) vangla.