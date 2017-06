Veneetsias hakkab kehtima hotellikeeld

Veneetsia vanalinn tõmbab oma kanalite, gondlite ja kauni arhitektuuriga ligi niivõrd palju turiste, et kohalikud on hakanud linnasüdamest juba põgenema, vahendab Lonely Planet.

Veneetsia linnapea Luigi Brugnaro kiitis heaks ettepaneku keelata ajaloolise linna keskmes kõikide uute majutusasutuste loomine. Praegu on linnas piisavalt majutusasutusi, mis suudavad voodikohtasid pakkuda kokku 47 000 turistile.

Ettepaneku teinud linnaplaneerija Massimiliano De Martin kinnitas, et muutus on vajalik, sest hotellid võtavad üle varasemad elumajad ning kohalikud on sunnitud äärelinna või üldse linnast välja kolima.

Turistide rohkusest tulenevalt tõusevad pidevalt ka kohalike üürihinnad ning tõusu on märgatud ka väiksemate kuritegude arvus nagu vandaalitsemine. Brugnaro avaldas juba aprillis suuremahulise plaani, kuidas turistide voogu piirata.

Muuhulgas jagatakse külastajatele tasuta kaarte, kus on märgitud vähempopulaarsed, kuid siiski kaunid, vaatamisväärsused. Lisaks on sinna kantud ka piknikualad ja avalikud tualetid. Veel plaanitakse palgata ka uusi politseiametnikke, kes hakkavad tegelema halvasti käituvate turistidega.

Veneetsia linnavalitsus teeb lõpliku otsuse hotellikeelu kohta järgmisel nädalal.