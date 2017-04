Tuntud lennufirma keelas vanainimesel tualetti kasutada

Kocharik Tsamouzian asus teele Los Angelesest Londonisse, kuid vahetult pärast pardale minekut sai aru, et peab kasutama tualetti. Kuna lend hilines ja pidi hoovõturajal ootama, palus naine, et tal lubataks tualetti kasutada, vahendab Telegraph.

Pardameeskond ei olnud nõus naist tualetti laskma ning isegi blokeeris ta tee selleni. Lennuk ootas aga õhkutõusu poolteist tundi, mistõttu ei suutnud proua enam kannatada ja urineeris end täis.

Seejärel veetis ta 13-tunnise lennu pisarates ja märgades riietes, sest tal polnud käsipagasis vahetusriideid kaasas. Prouale tuli lennujaama vastu tütar, kes oli säärasest kohtlemisest šokeeritud. «Mu ema rääkis neile, et ta on vana ja et nad peavad ta tualetti laskma, kuid stjuardess seisis ta istme ees ega lasknud tal püsti tõusta».

Pardameeskonna väitel oleks tol hetkel olnud tualeti kasutamine turvaline. «Meie kõrgelt koolitatud pardameeskond teeb tööd selle nimel, et meie reisijatel oleks võimalikult mugav, kuid lennuameti turvareeglid näevad ette, et kõik peavad istuma, turvavööd kinnitatud, kui lennuk on juba liikuma asunud. Meie klientide turvalisus on meie peamine prioriteet,» sõnas British Airwaysi esindaja.