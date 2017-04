Video: saar, kus pärismaalaste hõim ründab kõiki lähenejaid

India on oma kodanikel keelanud külastada Põhja-Sentineli saart ja samuti ei tohi keegi üritada saare elanikega kontakti luua. Ainuüksi saarest viie kilomeetri kaugusele minek on juba ebaseaduslik, vahendab Travel and Leisure.

Sentineli elanikud on tuntud vägivaldse loomu poolest, ühtlasi ei ole neil mingit soovi välismaailmaga suhelda. Väga vähe on õnnestunud saare kohta ka välja uurida, sest enamikku väikesest paigast katab mets.

2006. aastal sattusid saarele kaks merehätta jäänud kalameest, kuid sentinellastel polnud plaaniski neid aidata, nad hoopis ründasid kalamehi ja tapsid nad. Aastate jooksul on seilajad üritanud saarele ligi pääseda, samuti on lennatud sealt üle helikopteriga ning visatud alla toitu ja riideid. Kõiki selliseid lähenemiskatseid on tervitatud ühtviisi, vibunoolte rahega.

Keegi isegi ei tea, kui palju saarel elanikke on. Hinnanguliselt võib sentinellasi olla 40-st kuni 400-ni. Nad on saarel eraldatuses elanud juba üle 60 000 aasta. Siiski on üks hõimude õiguste eest seisev organisatsioon arvamusel, et sentinellased on väljasuremisohus.

Antropoloogid on mures, et lähedalasuvad saared on muutunud turistide hulgas järjest populaarsemaks, mistõttu meelitab piirkond ligi ka rahvast ja see võib ohustada sentinellaste ellujäämist.

Andamani saarte hõimud said hävitava lööbi, kui britid saared koloniseerisid ning tõid endaga kaasa surmavaid haiguseid. Ainuke viis, kuidas seda hõimu sama asja eest kaitsta, on hoida kõik välismaailma esindajad paigast eemal.