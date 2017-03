Surnute džungel: koht, kus teise ilma läinud kõdunevad maa peal

Nimelt ei maeta vanas külas surnuid maha, vaid nad jäetakse maa peale kõdunema, söögiks kõigile, kes looduses võiks liikumatu inimkeha vastu huvi tunda, kirjutas Daily Mail. Laibad asetatakse bambusest ehitatud puuvõrestike alla.

Kehad korjatakse ära alles siis, kui neist on kõrvetava kuumuse käes järele jäänud vaid luud. Ülejäänud luudest eraldatakse kolju, mis viiakse püha puu alla ohverduseks. Nii tehakse kõikide pealuudega ja need saavad osaks kohalike pühapaigast.

Bali saarel asuv surnuaed on tõenäoliselt üks maailma erilisemaid. Foto: BEHAR ANTHONY/Scanpix

See on ainuke koht Balil, kus surnuid seesuguste traditsioonidega ära saadetakse ja selline «luksus» saab osaks vaid abielus olnud isikutele. Üksikud inimesed maetakse tavapäraselt maa alla.

Surnuaiale on lubatud minna ainult meestel. Nemad peavad kehad rituaaliks ette valmistama ehk siis pesema laibad vihmavees ja mässima riietesse - välja arvatud pea, sest see peab näha jääma. Kohalikud usuvad, et kui naised peaksid elusast peast surnuaiale minema, siis jääb küla vulkaani või maavärina kätte.

Bambusest tehtud puurid asetatakse ühe erilise puu alla, mis pidavat ära võtma ebameeldivat kõdunemise haisu. Kui kõik puurid täis saavad, siis pannakse uus keha selle asemele, kes surnuaias on kõige kauem viibinud ja viimane asetatakse suuremasse laipade kuhja.

Vaata rohkem pilte siit. Pildid võivad olla häirivad!