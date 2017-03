Tšehhi loomaaias lõigatakse ninasarvikutel igaks juhuks sarved maha

Dvur Kralove loomaaed asub 150 kilomeetri kaugusel Prahast. Seal elab 17 musta ninasarvikut ja neli valget ninasarvikut. «Otsus sarved eemaldada ei tulnud kergelt,» vahendas loomaaia direktori Premysl Rabasi sõnu Telegraph.

«Siiski risk, millega ninasarvikud hetkel mitte ainult looduses vaid ka loomaaedades silmitsi seisavad on liiga suur ja loomade turvalisus on meie esmane mure. Sarveta ninasarvik on kindlasti parem kui surnud ninasarvik,» kinnitas Rabas.

Tšehhi loomaaias lõigatakse ninasarvikutel sarved maha. / Scanpix

Loomaaia sõnul tuimestatakse ninasarvikud sarve mahalõikamise ajaks, kuid üldiselt ei ole tegu valusa protseduuriga ning tegelikult kasvavad sarved ajapikku ka tagasi.

7. märtsil murdsid salakütid sisse Prantsusmaa loomaaeda ja tapsid ühe ninasarviku just tema sarve pärast. See on esimene säärane juhtum Euroopas. Thoiry loomaaia avalduses seisis, et kilogrammi ninasarviku sarve eest sai 2015. aastal mustal turul 51 000 eurot.

Mõni nädal tagasi teatas ka Belgia Pairi Daiza loomaaed, et plaanib loomadel sarved maha lõigata.