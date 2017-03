Tai hakkab end muutma muslimisõbralikumaks

Tai ametivõimud on hakanud järjest enam rõhku panema külastajate mitmekesistamisele, mistõttu on näha olnud ka muslimituristide arvu pidevat tõusu, vahendab news.com.au.

«Arvestades seda, et maailmas on 1,5 miljardit muslimit, on tegu väga hea turuga,» rääkis Bangkoki esimese halal-hotelli tegevjuht Sanya Saenboon. Hotell avas uksed eelmisel aastal ning on pannud erilist rõhku just islamisobivusele.

Seal ei müüda alkoholi, basseinialal ja jõusaalis kehtivad meestele ja naistele erinevad kasutusajad. Ka kõik ülejäänu vastab nõuetele: linad on pestud kindlal viisil, kõik šampoonid ja seebid on alkoholi- ja loomarasvavabad.

Kuigi ka Tais on viimastel aastatel olnud rahutusi ja muresid, mis peaks turiste eemale peletama, on turistide arv olnud pidevalt kasvav. 2006. aastal külastas Taid 13,8 miljonit turisti ning eelmisel aastal oli see number juba rekordiliselt kõrge, 32,5 miljonit.

Lääneturistide arv on selle perioodi jooksul püsinud enam-vähem sama. Kõige suurema tõusu on teinud Hiina turistide arv. Kümme aastat tagasi külastas Taid aastas 949 000 hiinlast, kuid 2016. aastal käis Tais puhkamas juba 8,7 miljonit hiinlast.

Nii Lähis-Ida kui ka Aasia muslimiriikidest saabunute arv on samuti kasvanud. 2006. aastal käis Tais puhkamas 2,63 miljonit muslimiriigi kodanikku ning eelmisel aastal oli neid juba 6,03 miljonit.

Tai on olnud muslimituristide vastuvõtus võrreldes teiste riikidega eesrindlik. Igal aastal tehakse ka uuring ja pannakse kokku nimekiri riikidest, kes on kõige muslimisõbralikumad ning Tai on juba mitu korda järjest olnud selle tabeli eesotsas.

Tähelepanu ei pöörata ainult turistidele. Tai ekspordib üsna palju toiduaineid, kana, mereande ja puuviljakonserve ning ka selles osas on võetud suund halal-ile, et kliendibaasi veelgi laiendada. Nii saavad ettevõtted muu hulgas laieneda ka Malaisiasse ja Indoneesiasse.

Tai elanikkonnast on umbes viis protsenti muslimid, kelle eestvedamisel hakkas ka halal-toitlustus järjest arenema. Viieteistkümne aastaga on tekkinud juurde umbes 5500 halal-toidutehast. Tai valitsus on seadnud eesmärgiks olla 2020. aastaks üks maailma viiest suurimast halal-toidu eksportijast.