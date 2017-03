Lennujaamad, kus pakutakse vahemaandumise ajal tasuta linnaekskursioone

Lennujaamad on transiitreisijatele hakanud pakkuma ekskursioone linna peamiste vaatamisväärsuste juurde ning kui on piisavalt aega, saab külastada ka kohalikke restorane ning mekkida traditsioonilisi toite, vahendab Insider.

Incheoni lennujaam, Seoul, Lõuna-Korea

Incheoni lennujaamas on valida kaheksa ekskursiooni vahel. Sobiva tegevuse leiavad ka need, kel on aega vaid mõni üksik tund. Kõige pikem ekskursioon võtab aega neli tundi: siis sõidetakse Songdo linna ning hiljem tutvustatakse muidugi ka Seouli.

Taiwan Taoyuan rahvusvaheline lennujaam, Taipei, Taiwan

Lennujaamal on pakkuda kaks poolepäevast ekskursiooni, mis viivad linna südamesse ning tutvustavad nii kultuurilisi kui ka ajaloolisi vaatamisväärsuseid. Nende tundide jooksul külastatakse muu hulgas Sanxia Qingshui Zushi templit, Sanxia tänavat, kus saab näha Qingi dünastia, jaapani ja barokiarhitektuuri.

Doha lennujaam, Doha, Qatar

Aasiasse lendamisel on vahemaandumiseks sageli sobiv paik just Doha. Kui tavaliselt turistid Qatari niisama ei reisi, siis vahemaandumine on just sobiv koht selle paiga avastamiseks. Ekskursioonil käiakse kuulsas Pärl-Qatar keskuses, kus on äärmiselt eksklusiivsed poed ning ka Katara kultuurikülas, kus on rõhk pandud just kunsti väljapanekutele.

Atatürki lennujaam, Istanbul, Türgi

Selleks, et tasuta ekskursiooni saada, peab tegu olema rahvusvahelise lennuga ja vähemalt üks lennufirma peab olema Turkish Airlines. Enamik ekskursioone on kuus tundi pikad, kuid mõni üksik kestab ka vaid paar tundi.

Changi lennujaam, Singapur

Selleks, et Singapuri avastama minna, peab vahemaandumine kestma vähemalt viis ja pool tundi. Valida on kahe ekskursiooni vahel, millest üks keskendub võimsale kesklinnale ning teine äärelinnale ja eri linnajagudele.

Salt Lake City lennujaam, Salt Lake City, Ameerika Ühendriigid

See on ainuke Ühendriikide lennujaam, mis pakub tasuta ekskursioone. Selleks, et linnaga jõuaks tutvuma minna, peaks vahemaandumine kestma vähemalt kaks tundi. Need tunnid saab sisustada ajaloolise templiväljaku või modernse kunsti muuseumi külastamisega.

Narita lennujaam, Tokyo, Jaapan

Reisijad saavad valida, kas tahavad ise ringi jalutada või soovivad saada vabatahtliku giidi. Ilma giidita turistid viiakse sageli mõnda suuremasse kaubanduskeskusesse. Need, kes otsustavad giidi kasuks, saavad veidi lähemalt kogeda Jaapani kultuuri. Muu hulgas viiakse nad ka Narita-san Shinsho-ji templisse.

Vantaa lennujaam, Helsingi, Soome

Kuigi lennujaam reisijatele ekskursioone ei korralda, on Finnairi reisijatel võimalik oma vahemaandumist oluliselt pikendada lisatasu maksmata. Nii on näiteks teel Aasiasse võimalik teha päeva või paarine vahemaandumine Soomes ning käia sel perioodil näiteks šoppamas või lõbustuspargis.