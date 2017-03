Millistes linnades on kõige hullemad ummikud?

Juba teist aastat järjest on kõige hullemad ummikud. Viimasel kahel aastal on TomTom kogunud kokku liiklusinfo 390 linnast 48 erinevast riigist. Kuigi ummikuid tekib järjest on need eri maailma paigus väga erinevad, vahendab Travel and Leisure.

Kõige suuremate ummikutega linna tiitli pälvis Mexico City, kus ummikud hetkekski ei lõppe, samas aga tekivad Bangkokis ummikud vaid õhtuti, kuid siis on nad oluliselt hullemad, kui Mehhikos.

TomTomi esindaja arvates tekib ummikuid järjest enam just kasvava rahvaarvu ning linnastumise tõttu, sest linnade infrastruktuurid ei ole ehitatud arvestades nii paljude sõidukite ja inimestega. «Mehhikol on suur metroovõrgustik, kuid see ei jõua kõikidesse paikadesse, kuhu inimesi parajasti väga palju kolib. Inimestel ei ole palju teisi võimalusi tööle saamiseks,» rääkis TomTomi liikluse vanemekspert Nick Cohn.

Mexico City elanikud peavad iga päev veetma keskmiselt 59 minutit liiklusummikus. Need, kes asuvad õhtustel tundidel Bangkokis liikvele, peavad oma teekonnale lisama 64 minutit. Pärast Mexico Cityt ilutsesid edetabeli eesotsas veel Aasia linnad. Mehhiko pealinnale järgnesid Jakarta Indoneesias ning Chongqing Hiinas.

Euroopa kõige ummikuterohkem linn on Bukarest ning teise ja kolmanda koha napsasid Venemaa linnad Moskva ja Peterburi.