Suveniir, mille ostmiseks oodatakse tunde

Kuigi Disneylandi teemapargid on suveniiridest üle kuhjatud, siis on mõni ihaldatum kui teine. Nüüd kihavad poed aga turistidest, kes soovivad endale osta plastmassist topsi, kus sees hõljub kaunis punane roos, just selline nagu «Kaunitar ja Koletis» raamatus ja filmis, vahendab Travel and Leisure.

Varsti esilinastub ka uus samanimeline film, kus peaosatäitjaks on Harry Potteri saagast kuulsust kogunud Emma Watson, mistõttu ei tule ilmselt ka suveniirihullus üllatusena. Teemapargis maksab armas valgustatud ja hõljuv lilleke 14 eurot, kuid internetis müüakse seda juba rohkem kui 100 euro eest.

Disneylandi teemapargis müüakse kaunist roosi vaid ühes poes, mistõttu on järjekorrad veninud üsna pikaks. Samas kõik, kes ilmselt Disneylandi kunagi külastavad, on arvestanud juba üüratute ooteaegadega, mida tavaliselt tuleb veeta küll atraktsiooni järjekorras seistes.