Uus reisihommikute sari viib populaarsele Bali saarele

Sel laupäeval, 4. märtsi reisihommikul räägib oma kogemusest Viru Keskuse Rahva Raamatus raamatu «Minu Bali» autor Jesper Parve, kes elas Balil kuus kuud koos elukaaslase ja pooleteiseaastase pojaga.

Estraveli reisikonsultant Triinu Aruoja räägib sellest, kuidas nad abikaasaga Balil mesinädalaid veetsid ja analüüsib põhjuseid, mille tõttu on just Bali pulmade ja mesinädalate pidamiseks üks populaarsemaid shtkohti maailmas.

Kõiki Baliga seotud küsimusi saab esitada ka Bali saarel giidina töötanud kirjanikule ja endisele stjuuardile Argo Kaselale. Soovitusi parimate lennupiletite ostmiseks jagab Estraveli lennupiletite müügidirektor Mauri Saarend. Vestlust modereeriv Bali-teemalise saate autor Evelin Ilves on ise suur Bali sõber ning külastanud kütkestavat saart korduvalt.

Bali külastamine on Eesti inimeste hulgas viimastel aastatel oluliselt kasvanud. 2016. aastal külastas saart kuus korda rohkem Eesti reisijaid, kui viis aastat tagasi. Samuti on kasvanud eestlaste hulk, kes lähevad Balile abielluma. Kuigi saar on väike ja pindalalt võrreldav kahe Saaremaaga, elab seal püsivalt eestlastest kogukond.

Reisihommikul räägitaksegi kõigest sellest, mis on Bali juures nii imelist, et paljud sinna üha uuesti reisida soovivad või lausa elama jäävad. Millised on erinevad piirkonnad ja põnevaimad vaatamisväärsused, millist taustainfot on kasulik teada kohaliku kultuuri ja tavade kohta.

Balit nimetatakse mitme näoga imedemaaks, sest hoolimata väikesest pindalast on seal väga eriilmelisi paikasid. «Kogu Bali saar on omaette vaatamisväärsus. Et ookeaniäärsed keskused on pigem turistide meelevallas, avaldub Bali võlu ja rahu hoopis väiksestes linnakestes,» räägib oma kogemusest Jesper Parve.

Kuulama ja kaasa elama ning küsimusi esitama tasub tulla kõigil neil, kes on huvitatud sellesse sihtkohta reisimisest ning soovivad saada informatsiooni ja reisinippe suurte kogemustega rännumeestelt. Vestluse osa kestab tunni, seejärel on kõigil soovijail võimalik esitada ka küsimusi.

Järgmised Estraveli ja Rahva Raamatu korraldatavad reisihommikud viivad osalejaid Kreekasse, Kreetale, Küprosele, Indiasse ja Austraaliasse. Reisihommikud toimuvad kord kuus laupäeviti kell 12 Viru Keskuse Rahva Raamatus.