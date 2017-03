16 asendamatut soovitust Taisse reisimiseks

The Culture Trip on kokku pannud asendamatud soovitused Taisse reisimisel, millest kindlasti ei tasuks mööda vaadata. Neid samme järgides võid olla kindel, et oled suutnud suure hulga probleeme vältida.

Võta kaasa putukatõrjet

Sääsed, puugid ja kärbsed levitavad ohtralt haiguseid. Sel aastal on hoo sisse saanud ka dengue palavik ning ühtlasi võitleb Tai hetkel zika viirusega, mistõttu on putukatõrje kasutamine igal juhul mõistlik.

Kasuta päikesekreemi

Kui ei ole ammu sooja päikest näinud tekib tahtmine nädala või kahe jooksul sellest viimast võtta. Sageli lõppeb see aga juba pärast esimesi tunde tugeva päikesepõletusega. Kõige kuumem aeg Tais on märtsist juunini, kuid kuum on seal alati.

Vaktsineeri

Enne reisile minekut tuleks kindlasti külastada reisimeditsiini kabinetti ning teha ära vajalikud vaktsiinid. Nii võid kindel olla, et reisi ajal ja ka pärast reisi ei kimbuta sind ebameeldivad haigused.

Joo pudelivett

Kui ei soovi päevade viisi end vannituppa lukustada, siis oleks mõistlik jääda vaid pudelivee joomise juurde. Kraanivees on ikka sees baktereid, millega meie organism harjunud ei ole ja seetõttu võib ka reaktsioon olla üsna ootamatu. Isegi kohalikud eelistavad sageli pudelivett.

Võta kaasa mitu isikuttõendavat dokumenti

Tai seaduses on kirjas, et inimestel peab alati kaasas olema isikuttõendav dokument. See ei pea tingimata olema pass, kuid mingi pildiga dokument peab olema, sest politseil on alati õigus sinult seda nõuda. Samuti on vaja dokumenti mitmete tehingute teostamiseks. Igaks juhuks tasub kaasa võtta ka passikoopia, sest passi varguse korral on kergem asendusdokumenti teha.

Vali, kus sa tänavatoitu proovid

Tai tänavatoit on imemaitsev, kuid kindlasti tuleb hoolikalt valida kohta, kus seda proovida. Tänavatoiduputkad ei ole pea kunagi puhtad, kuid mõned on siiski puhtamad kui teised.

Ära sõida Bangkokis mootorrattaga

Paljud turistid arvavad, et kuna kõik sõidavad seal mootorratastega, saavad ka nemad sellega hakkama. Kuigi see on mugav moodus, kuidas linnas ringi liikuda, siis Bangkokis tuleks selle kasutamist siiski vältida. Tais juhtub ohtralt liiklusõnnetusi, mistõttu tuleks suurlinna liikluses olla eriti tähelepanelik.

Võta kaasa tabalukk

Vahet ei ole, kas peatud uhkes viietärni hotellis või väikeses hostelis, ei või kunagi teada, millal võib tabalukku vaja minna. Oma väärtesemed tuleb alati hoida luku taga. Nende hulka kuuluvad kindlasti kõik tähtsad dokumendid, elektroonika, ravimid ja raha.

Alkoholi tarbi mõõdukalt

Tais võib alkoholi tarbida alates 20. eluaastast. Kindlasti tuleb reisides alkoholi tarbida mõõdukalt, sest turistid on alati pikanäpumeeste jaoks kergeks sihtmärgiks ja seda eriti, kui tegu on veidi purjakil reisisellidega.

Pane särgi alla rahakott

Osta endale spetsiaalne rahakott, mis käib keha vastas ja särgi all. Sinna saad tavaliselt ära mahutada ka oma passi. Nii võid olla enam-vähem kindel, et keegi su rahakotiga salaja minema ei jookse.