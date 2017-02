Valiti välja maailma rohelisim linn

Uuringust selgub, et kuigi Singapuris on ka ohtralt kõrghooneid, on seal ka kõige tihedamalt puid. Peaaegu 30 protsenti linna pindalast katavad puud või muud sorti loodus. Teist kohta jagavad Sydney ja Vancouver jäid võitjale alla nelja protsendiga, vahendab Lonely Planet.

Uuringu viisid läbi Massachusettsi tehnoloogia instituut ja maailma majandusfoorum, kes uurisid 17 maailmalinna rohelust. Nendest 17 linnast on Pariisis kõige vähem puid, vaid 8,8 protsenti linna pindalast on kaetud rohelusega.

Projektiga loodetakse tõmmata ka linnaplaneerijate tähelepanu roheluse olulisusele, et nad hakkaksid rohkem linnadesse ka looduslikke alasid ehitama.

Kuigi suurlinna tiitliomanikuks kuulutamine võib olla mõneti üllatav, siis Singapur paistab tõepoolest välja oma looduslähedusega. Sealt leiab Bukit Timah loodusala ja kaks botaanikaaeda, millest üks on koduks rohkem, kui 400 000 taimele.