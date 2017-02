Üllatav koht, kus asub maailma paksem lumekiht

Külmad ilmad aga ei ole suureks lumesajuks piisavalt niisked, seega võib suurt lumekihti kohata hoopis soojemates paikades. Selleks, et mõista, kui palju lund Honshu mägedes tõepoolest sajab, tuleks minna Yuki-no-Otani lumekoridori, kirjutab Conde Nast Traveler.

Yuki-no-Otan on maantee, mida igal aastal piinliku täpsusega puhastatakse. Lume lükkamine on äärmiselt vajalik, sest muidu ei oleks võimalik 20 meetri paksusest lumekihist kuidagi läbi murda. Lumevallid ei sula ära ka kevadel ja ka isegi juunis võib seal käia mõnel päris huvitaval matkal.

Siiski ei saa keegi täieliku kindlusega väita, et just seal on maailma paksem lumekiht, sest paljudele aladele ei pääseta lihtsalt ligi. Ometi on vaatepilt kindlasti sõitu maanteel väärt.

Vaata pilti lumevallist siit.