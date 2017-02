Turistid on viimaks taasavastamas Pariisi

2016. aasta viimase kolme kuu jooksul oli näha ööbimistes 3,9 protsendilist tõusu ning seega jõudis ööbivate turistide arv taas 56,3 miljonini, vahendab The Local.

Siiski on ekspertidel alust kahelda, kas see tõus jääb püsima, sest vaid mõni nädal tagasi rünnati Louvre'i lähistel sõjaväelasi ning kuna turistid on hetkel terrorismi teema suhtes väga ettevaatlikud, võib see tähendada, et varsti kanduvad numbrid taas langusele.

Üllatav on aga hetke tõusu juures see, et ööbijate arv on isegi suurem, kui 2014. aasta samal perioodil, mil ühtegi rünnakut veel toimunud ei olnud. Eriti silmapaistev oli turistide arvu kasv luksushotellides, kus ööbimiste arv tõusis üheksa protsendi võrra.

2015. aastal külastas Prantsusmaad 85 miljonit turisti. 2016. aasta arvud ei ole veel avalikud.