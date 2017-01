Vabatahtlikuna maavärinajärgses Nepalis

Kättesaamatu vesi ja vankumatu usk

Nepal kuulub maailma vaesemate riikide hulka, kus 83 protsenti rahvast elab maapiirkondades ning peamiselt tegeletakse põllumajandusega. Noorte inimeste seas on tööpuudus suur ning pidevalt otsitakse võimalusi töötamiseks välismaal. Umbes kaks miljonit nepaallast töötab igapäevaselt Indias, Malaysias ja Pärsia lahe riikides, kust nad saadavad teenitud raha oma peredele Nepali.

Tänapäeval on nepaallaste seas esindatud üle 60 etnilise grupi ning nii uskumatu kui see ka ei ole, siis Nepalis räägitakse üle 100 erineva keele. Ja riigi väiksust arvestades on veelgi uskumatum, et keeled erinevad üksteisest niivõrd, et üksteisest aru ei saada. Ametlikuks riigikeeleks on nepali keel, mida mulle teadaolevalt õpetatakse kõikides koolides, kuid mida räägib umbes pool Nepali elanikkonnast. Üha enam tuntakse huvi inglise keele vastu, mis tänu riigi suurimale majandusharule – turismile võimaldab tasuvamaid töökohti ning võimalusi noortele õppida välismaal. Täiesti tavaline on linnas kohata inimesi, kes on elevil võimalusest praktiseerida oma inglise keelt sinuga. Ja ega niisama ei naljatleta, et Nepalis on kolm usku – hinduism, budism ja turism.

Kuid rääkides religioonist, siis see on nepaallaste üheks oluliseimaks eluosaks ning teadmata nende jumalatest ja uskumustest on pea et võimatu mõista siinset kultuuri ja inimesi. Igapäevased rituaalid ja teadmine, et jumalad ei ole miskid kauged ja abstraktsed olevused, vaid elavad olendid, kes võivad meie elu ja suhteid mõjutada, peegeldub inimeste maailmavaadetes ja elukorralduses.

Pärast maavärinat ei ole ainult uute kodude üle puudust. Paljudes külades puudub tänase päevani veele ligipääs ning inimesed kõnnivad iga päev tunde kitsastel mägiteedel, et saada joogivett ning valmistada süüa ja pesta pesu. Isegi Katmandu linnas ei tohi majapidamises olevat kraanivett võtta nii iseenesest mõistetavalt. Seoses üha pideva linnastumisega ja sealhulgas maavärina tagajärjel purunenud veetorudele, näeb varahommikutel tänavate ääres inimesi veekanistritega ümber veevõtukohtade järjekorras seismas. Rääkimata muidugi elektrist, mida jagatakse majapidamistele igapäevaselt fikseeritud arv tunde.

Aprillikuus möödub Nepali maavärinast kaks aastat, praeguseks on riigis loodud sadu organisatsioone ja algatatud abiprojekte, et abistada kohalikke inimesi, kes kaotasid kodu ning saavad seni ajutist peavarju. Tegemist on tänuväärsete tegevustega, sest peab tõdema, et valitsuse suutmatuse tõttu pole abi veel siiani tuhandete inimesteni jõudnud. Seda eriti mägistes külapiirkondades, kuhu ligipääs on piiratud ning kus mõne kilomeetri läbimine vee saamiseks võib aega võtta tunde.

Johanna ehitas GLENi maailmaharidusliku praktikaprojekti käigus küla Nepalis. Programmi vahendab Eestis Arengukoostöö Ümarlaud ja rahastab välisministeerium.