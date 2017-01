Inimesed reisivad praegu rohkem kui kunagi varem

Viimatisest globaalsest uuringust selgus, et 2016. aastal veedeti öö mõnes võõras riigis 46 miljonil korral rohkem kui 2015. aastal, vaatamata sellele, et mõnd tuntud reisisihtkohta on tabanud turistipõud, vahendab Lonely Planet.

Eelmise aastaga täitus seitsmes järjestikune aasta, kui turisminumbrid on pidevalt tõusnud. Reisisellide arv on selle ajaga tõusnud kokku 3,9 protsenti. 2016. aastal reisis 300 miljonit turisti rohkem kui kriisieelsel 2008. aastal.

Kõige suuremat turismikasvu on näinud Aasia ja Okeaania piirkond ning ka Aafrika on pärast paariaastast langust taas reisihuviliste orbiidile jäänud. Euroopa oli jagatud aga kaheks, oli piirkondi, kus turisminumbrid kõvasti langesid, kuid nende arvelt tõusid jälle teiste riikide näitajad.

Ameerika kõikides piirkondades kasvas turistide arv 201 miljoni võrra. Siiski oli tõus tugevam just Lõuna- ja Kesk-Ameerikas. Ka Lähis-Ida ei jäänud turistidest tühjaks ning seda piirkonda külastas eelmisel aastal 54 miljonit turisti.