Kuidas muuta lennureis esimese klassi vääriliseks

Samas võiks puhkusereisist nautida iga hetke, alates lennukisse istumisest. Selleks, et lennureis mõnusamaks muuta, on Smartlynx kokku pannud mõned lihtsad soovitused.

Vali vaikne ja mugav istekoht. Kui soovid lennukis magada ja rahulikult puhata, siis vali koht lennuki eesosas, kus on kõige vaiksem. Tiibade kohal asuvate varuväljapääsude juures olevad kohad on lennukis kõige stabiilsemad ja suurema jalaruumiga, samas peab arvestama mõningate turvapiirangutega. Akna ääres saad istuda ilma, et vahekäigus liikuvad inimesed häiriksid ning naabrid tualetti külastada soovides pidevalt mööda trügiksid. Pea alati meeles, et varajane check-in suurendab võimalust valida endale parim istekoht.

Telli söök ette. Paljud lennufirmad pakuvad võimalust toit ette tellida. Kui jõuad pardale, on personal juba valikust teadlik, toit on valmis ning võid lihtsalt nautida, tõeline VIP kogemus. Sageli võib toitu ette tellides olla valik ka suurem ning nii saad kindlasti süüa seda, mida soovid.

Abivahendid tagavad mõnusa une. Tänapäeval on saadaval suur hulk innovaatilisi ja kompaktseid abivahendeid, mis aitavad lennukis mugavalt sõba silmale saada, et ärkaksid sihtkohas puhanuna. Näiteks stiilsed unemaskid, luksuslikud ja toetavad reisipadjad, mis mahuvad edukalt käsipagasisse, kõrvatropid ning muud abivahendid tagavad rahuliku une. Juhul kui unustad teki või padja kaasa pakkida, küsi kindlasti personalilt, enamikus lennukites on need kindlasti olemas.

Naudi vaid lemmikmeelelahutust. Meil kõikidel on hulk raamatuid, mida soovime lugeda, lemmikartist, kelle viimast plaati pole jõudnud veel kuulata ja filme ning seriaale, mida soovime vaadata, kuid pole leidnud selleks aega. Lendamine pakub selle aja. Valmista meelelahutus ette, naudi segamatult just enda lemmikuid ja lõõgastu.

Mugavus on luksus. Pikk lennureis ei ole koht, kus enda parimaid kostüüme näidata. Ka lühemad lennud tähendavad siiski tundide viisi istumist ning kerged ja mugavad rõivad, mis ei ole liiga tugevalt keha ümber ega kortsu istudes, tagavad hea enesetunde ja välimuse, võimaldades lendu nautida.

Värskenda end. Esimene klass tähendab ennekõike läbimõeldud kogemust, mida on võimalik teatava eeltööga ka ise tagada. Kuna lennuki õhk on tavapärasest kuivem, siis paki kaasa väike kotike kreemi, mitsellaarvee pihusti ja teiste mugavustoodetega, et saaksid end lennu vältel värskendada ja nahka niisutada ning tunneksid end sihtkohta jõudes värske ja energilisena.