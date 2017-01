Colosseumi sisse murda üritanud turistid said tõsiselt viga

Turistid ronisid Colosseumi sissepääsu värava otsa, mis on umbes neli meetrit kõrge. Mõlemad sissetungijad aga kukkusid ning üks neist sai tõsiselt viga ja peab nüüd oma puhkuse veetma Itaalia haiglas, vahendab The Local.

Üks meestest pääses kukkumisest vaid hulgaliste sinikatega kuid teine murdis oma vaagnaluu. Ühtlasi esitatakse mõlemale mehele süüdistus sisse murdmise eest. Turistid ei olnud võimelised oma tegu põhjendama.

See ei ole aga esimene kord, kui välismaalased on üritanud öötundidel Colosseumisse pääseda. Eelmisel aastal ronisid kaks sakslast mööda Colosseumi seina üles ning postitasid sellest internetti ka video. Lindistus jõudis aga ka ametivõimudeni ning tõstatas küsimusi vaatamisväärsuste turvalisuse kohta.

Kuna ka Itaalias kardetakse terrorirünnakuid on sealne ohutase tõstetud kaheni, mis on kõrgeim aste, kui rünnakut ei ole veel toimunud. Ühtlasi on tugevdatud vaatamisväärsuste lähistel kõiki turvalisusmeetmeid.