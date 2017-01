Algab taas suur hiinlaste ränne

Hiina uus aasta saabub 28. jaanuaril ning sel perioodil on hiinlastel ka seitse vaba päeva, mis toob tavapärase kaose Hiina reisimaailmas, vahendab news.com.au.

Hiinlased kulutavad nädala jooksul rohkem kui 94 miljardit eurot söögile ja teistele sisseostudele. Sellele tuleb lisada veel rongipiletite hinnad, mis hetkel lähevad internetis kaubaks kiirusega 1000 piletit sekundis.

Kevadfestivali ajal sõidavad paljud hiinlased suurlinnadest koju. Ametivõimude hinnangul tehakse 13. jaanuarist kuni 21 veebruarini autodega 2,5 miljardit reisi, rongiga 356 miljonit, 58 miljonit lennukiga ja 42 miljonit laevadega.

See on aasta jooksul suurim inimeste ränne kogu maailmas. Transpordiministeeriumi andmetel asub sel aastal veel ka teele 2,2 protsenti rohkem inimesi, kui möödunud aastal. «Hiina inimesed ei ole kunagi varem olnud nii varmad reisima, ühtlasi ei ole ka kunagi varem olnud linnades nii palju tööjõudu väiksematest küladest,» rääkis linnanõukogu esindaja.

Rongi- ja lennujaamades on juba võetud kasutusele ka kõrgendatud turvalisusmeetmed, et vältida võimalikku kaost. Ainuüksi Pekingi ühte rongijaama pandi tööle 200 turvameest, 400 relvastatud politseinikku ja 640 vabatahtlikku.

Selleks, et vähendada ülekoormust on Hiina oluliselt panustanud ka kiirrongide käiku laskmisele. Nende võrgustik katab nüüd rohkem kui 20 000 kilomeetrit maad. Ühtlasi on Hiina koduks maailma kõige suuremale kiirrongide võrgustikule.

Samuti on ametivõimudel alust arvata, et rikkamad hiinlased jätavad kodumaal tunglemise vahele ning suunduvad hoopis välismaale puhkama.