Pildid: jäätusid Horvaatia kuulsad kosed

Tag a friend who would like to be here! ♥️ ❄ #winterwonderland by @sandra5ng #CroatiaFullOfMagic #CroatiaFullOfLife #Croatia #TLPicks #PlitviceLakes #Waterfalls #Paradise #earth #earthporn #UNESCO #Frozen #Winter #Holiday #Vacation #Travel #Travelgram #beautifuldestinations #ourplanetdaily #earthpix #earth

A photo posted by Croatia Full Of life (@croatiafulloflife) on Jan 10, 2017 at 10:42pm PST