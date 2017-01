Lonely Planet soovitab: 35 põnevat atraktsiooni, mida sel aastal külastada

Lonely Planeti meeskond on kokku pannud nimekirja parimatest ja põnevamatest atraktsioonidest, mis sel aastal üle maailma avatakse. Valikusse jõudis neid vaid 35, kuid tegelikult toimub 2017. aastal reisimaailmas palju põnevat, mistõttu tasub alati silmad lahti hoida.

1. Ameerika revolutsiooni muuseum, Philadelphia

Avatakse aprillis.

Kui terve maailm pöörab hetkel tähelepanu Ühendriikide praegusele poliitikale, siis see muuseum keskendub hoopis selle tormikale ajaloole. Muuseum on täis ajaloolisi objekte, seal on nii püsi- kui ka rändnäitused, ühtlasi on osavalt ära kasutatud multimeediat. Huvitavaks leiuks on George Washingtoni telk, mida ta sõja ajal peamiselt oma koduna kasutas.

2. Lava, Hvolsvöllur, Island

Avatakse kevadel.

Loodus on Islandi kindel tugevus. Vahet ei ole, kas otsid raskesti hääldatavate nimedega vulkaane või Jules Verne'i raamatute toimumispaika, on Island just õige koht. Lavakeskus, mis kevadel avatakse, võimaldab külastajatel tunda, kuidas on kogeda maavärinat. Lisaks on seal ka vaateplatvorm, kust avaneb vaade Euroopas mõni aasta tagasi pahandust tekitanud vulkaanile Eyjafjallajökullile ning ka Katlale ja Heklale.

3. KI matkarada, Kängurusaar, Austraalia

Uus matkarada, mis viib rändajat retkele Lõuna-Austraalias avab vaateid kaunile loodusele. Teel saab matkata läbi metsade, ronida mäetippudele, jalutada randadel ning ujuda laguunides.

4. Yves Saint Laurenti muuseum Pariisis ja Marrakeshis

Avatakse septembris.

Moekunstniku auks avatakse sel aastal lausa kaks muuseumit. Tema kunagine ateljee renoveeritakse ning taastatakse sealne algne stiil, mistõttu saavad külastajad üsna autentse kogemuse sellest, kuidas kuulus kunstnik kunagi tööd tegi. Saint Laurent kandis südames ka Marokot, mistõttu avatakse muuseum ka seal, kus pannakse väljanäitusele hulgaliselt tema loomingut.

5. Akagera rahvuspark, Rwanda

Rwanda on kuulus oma gorillade poolest, kuid sel aastal tõmbavad kogu tähelepanu endale hoopis mustad ninasarvikud. Sel aastal lastakse nad Akageras taas loodusesse ning seega saab seal näha taas Suurt Viisikut (lõvi, leopard, elevant, pühvel, ninasarvik).

6. Ameerika kirjanike muuseum, Chicago

Avatakse kevadel.

Muuseumis heidetakse pilk kirjanduse mõjule Ühendriikide kultuurile ja rahvusele. Eesmärgiks on tutvustada elanikele, kuidas on kirjandus mõjutanud ühiskonnast moodustunud maailmapilti.

7. Kruiis (kogu maailm)

Kruiis asub teele detsembris.

Detsembris alustab Miamist teekonda ümber maailma kruiis, mis teeb peatuse 66. erinevas paigas. Sihtkohtade hulka jäävad Kuuba, Bora Bora, Hong Kong, Mumbai ja Malta.

8. Pinky ranna- ja puhkekeskus, Rottnesti saar, Austraalia

Avatakse suvel.

Looduskaitseala on tuntud oma metsiku looduse ja kaunite randade poolest. Saar asub kõigest pooletunnise sõidu kaugusel Perthist. Puhkekeskuses on 29 luksuslikku ja loodussõbralikku telki, kümme kahe magamistoaga peretelki ja 35 soodushinnaga telki. Puhkekeskuses taaskasutatakse vett, kasutatakse päikeseenergiat ning ehitamisel on kasutusel jätkusuutlikud meetodid ning vahendid. Rottnest on 63 rannaga autovaba saar ning see on ideaalne snorgeldamiseks, vaala- ja delfiinivaatluseks.

9. Belmond Andide Avastaja, Peruu

Asub teele mais.