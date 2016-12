2016 oli hea turismiaasta, siseturismile lausa rekordiline

Turismi esimese kümne kuu statistika näitab rohkem kui seitsme protsendilist kasvu nii majutatud välis- kui ka siseturistide arvus. 2015. aastal kukkunud välisturistide arv oli taas tõusuteel. Suurimad, kuni 20 protsendilised juurdekasvud, tulid Euroopa suurriikidest, nagu Poola, Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa ja Holland. Kasvanud on ka Aasia riikidest pärit turistide arv.

«Kasvanud turistide arv kõikidest naaberriikidest. Ka siseturism on teinud tubli tõusu ning kui uuel aastal 12 kuu lõplikud numbrid saabuvad, on need ilmselt kõigi aegade parimad,» ütles Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Mariann Lugus.

Lugus rõhutab, et kuigi turismiaasta kujunes Eestile heaks, ei saa edulaine harjale pikalt puhkama jääda ning ees seisab raske töö, et ülemaailmsel tihedal turismiturul kõvas konkurentsis edukas olla. «Peame mõistma, et turism on Eesti majanduses väga suur ja oluline valdkond, mis annab tööd 96 000 inimesele ehk kuuendikule kogu Eesti töötavale elanikkonnale,» ütles Lugus. «Seetõttu tuleb turismi puudutavad sammud ja otsused väga hoolikalt läbi mõelda.»

EASi andmetel jätsid väliskülastajad 2015. aastal Eestisse 1,72 miljardit eurot, sealhulgas 1,37 miljardit eurot reisiteenuste ja 0,353 miljardit eurot reisijateveo eest. Turismi eksport moodustas 10,6 protsenti kogu ekspordist ning 32,6 protsenti teenuste ekspordist. Maailma Turisminõukogu Turismi majandusmõjude raporti Estonia 2016 andmetel oli turismi kogumõju Eesti 2015. aasta SKPsse 15,5 protsenti.

Eesti inimeste reisisihtkohad on Eesti Turismifirmade Liidu andmeil 2016. aastal maailma poliitiliste sündmuste tõttu muutunud.

«Eestimaalased on alati reisihuvilised olnud ning kui ühed sihtkohad keeruliste sündmuste tõttu vähem atraktiivsemaks muutuvad, leitakse endale kiiresti uued lemmikud,» ütles Lugus.

Kui senistesse eestlaste peamistesse puhkuse sihtkohtadesse Türki ja Egiptusesse on reisimine kuni poole võrra vähenenud, siis järsult on kasvanud Kreekasse ja Bulgaariasse reisinud inimeste arv.