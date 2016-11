Tenerifel on palju enamat kui vaid rannad

Tenerife on väga populaarne ka näiteks sukeldujate seas. Eeskätt saare lõunarannikul on võimalik veega seotult aktiivselt puhkust veeta ka mitut muud moodi, näiteks lainelauaga surfates, purjelauaga või jetiga sõites või passiivsemalt lihtsalt kiirpaatidega kihutades.

Tenerife on ka ideaalne paik matkamiseks. Saarel asub hulgaliselt väga erineva raskusastmega ja väga erineva pikkusega huvitavaid matkaradasid. Saar on sobilik ka mägironimiseks, sest Tenerife kõrgeim mäetipp on saare keskosas asuv kihtvulkaan Teide, mis küündib merepinnast 3718 m kõrgusele ja on ühtlasi ka kohu Hispaania kõrgeim mäetipp.

