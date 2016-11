Selgusid 2017. aasta parimad lennufirmad

Lennuturvalisust ja -kvaliteeti hindav lehekülg AirlineRatings.com toob igal aastal välja parimad lennufirmad. Juba neli aastat järjest on edetabeli topus püsinud Air New Zealand, vahendab CNN.

Uus-Meremaa lennufirma sai kiita oma innovaatilisuse, edukuse, turvalisuse, meeskonna motiveerituse ja keskkonnasõbralikkuse poolest. «Air New Zealand võitis peaaegu kõik kategooriad, mida me hindasime, mis on kindlasti erakordne tulemus,» ütles AirlineRating.com peatoimetaja Geoffrey Thomas.

Odavlennufirmadest paistis erakordselt heade tulemustega välja Virgin America, Norwegian, Kulula.com ja Scoot. Parimad tulemused pikamaa lendudel said Delta Air Lines, Virgin Atlantic, Etihad ja Singapore Airlines.

2017. aasta parimad lennufirmad:

1. Air New Zealand

2. Qantas

3. Singapore Airlines

4. Cathay Pacific

5. Virgin Atlantic/Virgin Australia

6. British Airways

7. Etihad

8. All Nippon Airways

9. Eva Air

10. Lufthansa