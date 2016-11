11 töökohta reisimist armastavatele inimestele

Elatist on võimalik teenida rakendades oma olemasoleva hobi või võttes arvesse töövõimalusi avastades uusi meelistegevusi, vahendab Insider. Need on 11 töökohta, kus tuleb paratamatult reisida.

1. Lavatagune meeskond

Kui töötad koos muusikutega, käid alati koos ansamblitega maailmaturneedel. Kuigi esireakoht kontserdil võib olla ahvatlev, kaasnevad selle tööga ka omad miinused. Alati tuleb ärkvel olla poole ööni ning kindlasti peab olema ka piisavalt jõudu, et seda tehnikat tassida.

2. Importija ja eksportija

Kaup pole ainus, mis läbib ookeanide vahelise teekonna. Kohalikke saadusi teistesse riikidesse saatmine annab sulle võimaluse siduda reisimine ja poodlemine enda elukutsega.

3. Arheoloog

Arheoloogia nõuab aga pisut rohkem pühendumist, sest vajalik on ka vastav haridus. Kui ajaloo õppimine, õues töötamine ja varemete avastamine on just see, mida ametilt ootad, siis võib arheoloogia olla just sulle.

4. Inglise keele õpetaja

Inglise keele vajadus kasvab iga aastaga üha rohkem, seega õpetajana on võimalik tööd leida peaaegu igast riigist. See annab ka sulle endale võimaluse õppida erinevate riikide kultuuri.

5. Medõde

Inimesed haigestuvad üle terve maailma ning vajadus meditsiinilise personali järele aina kasvab.

6. Vabakutseline

Seniks kuni sul on nutitelefon ja WiFi võimalus, on sul võimalus töötada. Kirjanik, veebidisainer, fotograaf on vaid üksikud ametid, mida saab pidada olenemata geograafilisest asukohas.

7. Vabatahtlik põlluharija

Vabatahtlikke suunatakse orgaanilistesse farmidesse üle terve maailma. Töötajate tänamiseks pakutakse neile süüa, meeneid ja lühiülevaadet põllumajandusest.

8. Reisifirmade professionaal

Töötades rahvusvahelise hotelliketi juhi, turiste juhatava giidi või piloodina, võivad ees oodata huvitavad seiklused. Seetõttu on reisifirmades töötamine peaaegu alati hea otsus.

9. Reisikirjanik, blogija

Blogimine on viimastel aastatel muutunud sissetuleku allikaks paljudele noortele. Loetumad blogid majandavad ennast ise ja nii tekib võimalus panna raha kõrvale ka tulevate reiside tarbeks.

10.Baaridaam

Paindlik graafik ja kui veab, siis helde jootraha, annavad võimaluse leida tasakaalu puhkamise ja töötamise vahele. Soovikorral saab baarides töötada ka mujal maailmas, mistõttu saab ühendada reisimise oma tööga ning nii on võimalused erinevate riikide avastamiseks piiritud.

11. Lapsehoidja

Internetis on ohtralt lehekülgesid, kus otsitakse lapsehoidjaid. Nii saad tasuta elamise ja toidu, avastada võõrast maad ning plussideks on ka lastega veedetud aeg ja kultuuri omandamine perega koos elades.