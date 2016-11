Siber käivitas turistide meelitamiseks multimiljardilise projekti

Suur reisiettevõte Grand Baikal loodab aga seda mälestust muuta ning tuua turistid Siberile lähemale. Baikali järve kaldail allkirjastati hiljuti Hiina investoritega leping kümnele miljardile eurole, vahendab Lonely Planet.

«Lisaks moodsate turismiatraktsioonide ehitamisele plaanime luua ka transpordivõrgustiku ja logistilise infrastruktuuri, et turiste ligi meelitada,» kirjeldas projekti üks eestvedajatest.

Turistikeskus ehitatakse Zabaikalski linna. Piirkond ei ole nii eraldatud, kui ehk Siberi nime järgi võiks eeldada. Pekingist saab sinna vaid põgusa kolmetunnise lennuga ning kõigi eelduste kohaselt saabub just sealt Siberisse enamik turiste.

Baikali järv kuulub alates 1996. aastast UNESCO maailmapärandi nimistusse. Seda on tihti nimetatud ka Venemaa Galapagoseks, sest järves on erakordselt rikkalik ökosüsteem. Järv on koduks 1000 erinevale taimeliigile ja 2500 loomaliigile. Siiski on alust arvata, et need numbrid võivad veelgi kõrgemad olla.