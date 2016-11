Parimad suveniirid, mida reisilt kaasa tuua

Nii nagu Eestistki ei soovitaks kaasa osta merevaiku, on ka mujal taoliseid turistilõkse, mis pahaaimamatuid kliente meelitavad. Kuna suveniirid, mida tasub kaasa osta, on igas riigis erinevad, on Insider kokku pannud nimekirja vähemalt mõnest soovitusest, mida tasub järgida.

1. Võrkkiik Mehhikost

Kuigi käsi võib tõusta tekiilapudeli järgi, siis tegelikul tasuks Yucatani poolsaarelt kaasa võtta käsitsikootud maiade võrkkiik. Lisaks sellele, et toetad nii kohalikke elanikke, saad endaga kaasa ka Mehhiko kodude täiesti tavapärase eseme. Sealsed elanikud kasutavad võrkkiikesid diivanite või voodite asemel.

2. Nahk Itaaliast

Salvatore Ferragamo ja Guccio Gucci nimed on tuntud ilmselt kõigile nahaarmastajatele. Milanost, riigi moepealinnast, leiab hulgaliselt väikeseid poekesi, mis müüvad imeilusaid nahast käsitöötooteid. Siiski tasuks ka seal vältida peaväljaku äärseid poode, vaid reisida hoopis kaugemale turule, kus leiab samu tooteid palju väikesema hinna eest.

3. Ehted Indiast

Indialastele meeldib kanda, teha ja imetleda ilusaid ehteid. Üks maailma kuulsamaid teemanteid, Koh-i-Noor, on leitud Indiast. Delhist leiab ühed vanimad turud, kus müüakse ohtralt kulinaid, mida soetada tasuks.

4. Vein Prantsusmaalt

Veinipudelite peitmine oma sokkide vahele nõuab omajagu oskuseid, kuid see on seda väärt. Head veini saab Eestiski, kuid kui on mõni suveniiriväärtusega pudel kaasa toodud on imehea seda mõne maitsva prantsuse roa kõrvale veel kuid hiljemgi mekkida.

5. Vill Islandilt

Kuigi Island ei ole kõige suurem viljatootja, siis on sealsel villal väidetavalt eriskummaliselt hea oskus hoida inimesi kuivana ja soojas. Nüüd tehakse villast juba ka kotte ja seelikuid, seega need, kes kampsuneid ei armasta, saavad endale siiski midagi sooja ja pehmet kaasa võtta.

6. Siid Hiinast

Väidetavalt on Hiinas siidiga mässatud juba 5000 aastat ning kaupmehed on rännanud üle ookeanite ja mägede, et seda väärtuslikku materjali enda valdusesse saada. Pekingis on lausa suur siiditurg, kus rohkem kui 1700 kaupmeest on oma tooted väljanäitusele pannud.

7. Kellad Šveitsist

Kellade toomine Šveitsist võib kõlada veidi kulununa, kuid tegelikult on need igat senti väärt. Kauni disaini ning suurepärase kvaliteediga kellad jäävad ilusat reisi veel aastateks meenutama.

8. Sigarid Kuubalt

Rikkalikku maitsega Havanna sigareid on seni olnud üsna raske leida. Nüüd on Kuuba piirid vähehaaval välisturistidele avanemas ning saareriik muutub puhkuseotsijate hulgas ka järjest populaarsemaks. Siiski on õige suveniir Kuubalt ikka üks hea sigar, mida isegi tingimata suitsetama ei pea, vaid võib lihtsalt riiulis hoida, et see siis vajalikul hetkel jälle häid mälestusi tooks.