Selline näeb välja kõige täpsem maakaart

Kunstnik Hajime Narukawa Jaapanist koostas maailmakaardi, mille proportsioonid on paigas ning mida annab ka maakeraks kokku voltida. Selle töö eest võitis ta ka kohaliku prestiižika disainiauhinna, vahendab Travel and Leisure.

Senituntud kaartidel on peamiselt valesti kuvatud Antarktikat ja Gröönimaad. Kui Antarktika paistab kaardil hiiglaslik, siis tegelikult on see suurem vaid Austraaliast ja Euroopast. AuthaGraphil on õiges proportsioonis kõik ookeanid ja mandrid, mistõttu annab see täpse ülevaate meie planeedist.

45-aastane Narukawa on arhitekt ning tal on Tokyos ka oma disainistuudio. Kaardi tegemist katsetas ta mitmel viisil, kuid lõpuks leidis Narukawa, et kui maa jagada 96 võrdseks kolmnurgaks, siis saab luua lameda kaardi, mida saab voltida kokku ükskõik milliseks kujundiks nii, et kaardi täpsus säiliks.