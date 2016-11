Soomes toimub maailma suurim saunafestival

Finnish Sauna Festival toob soome saunakultuuri otse linnasüdamesse. Saunad köetakse kuumaks Helsingis, Turus ja Jyväskyläs. Festivalikülastajatel on võimalus külastada enam kui 40 tüüpi sauna, 250 saunalist mahutavat hiigelsauna, proovida saunajoogat ja -pilatest ning maitsta grillitud ning muid suviseid sööke ja jooke.

Üks maailma suurimaid saunasid, korraga 250 saunalist mahutav hiigelsaun valmib Eestis kohalike puutöömeistrite käe all. Festivalile oodatakse ka rohkesti Eesti saunasõpru ja ettevõtteid. «250 inimest mahutava sauna projekteerimine ja ehitamine on sedavõrd mahukas projekt, et läbirääkimisi peeti poolteist aastat. Sauna suurusest annab aimu fakt, et saunalava astmete kogupikkus on 125 meetrit,» kirjeldab hiigelsauna festivali produtsent Sander Mosel.

Midagi sarnast ei ole varem Soomes ega ka mujal maailmas tehtud. Ürituse eesmärgiks on korraldada Soome Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud linnakultuuriüritus nii Soomest kui välismaalt saabunud saunasõpradele, kirjeldas Mosel.

«Soomes on saunasid hinnanguliselt rohkem kui autosid, seega võib väita, et saun ja saunaskäimine

on peaaegu iga soomlase jaoks südamelähedane teema,» märgib festivali produtsent Sander Mosel.

«Nii palju kui on saunasid, on ka eri saunatraditsioone. Paljude jaoks on saun lõõgastust ja puhkust pakkuv koht, teised seevastu peavad saunapidusid või kinnitavad tähtsa kokkuleppe sõlmimist ühiselt leili visates. Igaüks naudib sauna omal viisil,» lisas ta.

Festivaliga kaasneb ka külluslik meelelahutusprogramm, mille hulgas kõlab ka tõenäoliselt Eesti muusika.

Festivali toimumisajad:

Helsingi - 08.–11.06.2017

Turku - 15.–18.06.2017

Jyväskylä - 10.–13.08.2017

Lisainfot vaata siit.