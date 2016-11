Vaimukas koomiks õpetab lennujaamatualetis käituma

Malaysa lennujaam postitas oma Twitteri konto seinale humoorika pildi sellest, kuidas tualetis käituma peaks, vahendab Travel and Leisure.

Kuigi mõned soovitused on üsna üldised, viidates soovile hoida tualett puhtana, siis teised on jälle konkreetsemad. Nii seisavad koomiksis järgmised read:

«Sa võid potist alla lasta oma unistused ja lootused, kuid seda ei tohi teha hügieenitarvetega».

«Kui sa tahad kasutada kuiva tualetti, siis ilmselt tahavad seda ka teised. Seega hoia see kuivana».

«Kuigi me toetame sinu püüdlusi jalgpallistaariks saada, siis palun ära harjuta seda vett tõmmates».

«Kui me näeme suitsu, siis me eeldame, et sa põled ning murrame ukse maha, et sind päästa».

You can flush away your hopes and dream but not sanitary products.Otherwise our Toilet Busters will come looking for you!#toilet #clean pic.twitter.com/ni9j4DJuhn