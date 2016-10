Ootamatu mugavus, mille eest enamik reisijaid on nõus maksma

Rahvusvaheline reisitehnoloogia ettevõte Sabre Corporation viis läbi uuringu ning leidis, et lausa 94 protsenti reisijatest oleks nõus maksma kuni 100 eurot rohkem personaalsema teeninduse eest, vahendab escape.com.au.

Uuringus osalesid reisijad 20 erinevast riigist ning nendelt küsiti, mille peale nad oleksid nõus rohkem raha kulutama. Ühtlasi selgus, et 80 protsenti vastanutest maksab juba nüüd rohkem kui baashinna, et muuta oma reis veidikenegi mugavamaks. Samas võib see number kasvada veelgi, kui reisid muudetakse personaalsemaks.

Personaalsemaks muutmine tähendaks seda, et lennufirmad salvestaksid klientide andmed ning nende soovid, mida nad on avaldanud varasematel reisidel. Seejärel saaksid nad alati kliendile pakkuda tema eelistustele vastavaid teenuseid.

See info on firmadel tegelikult kõik olemas, kuid praegu seda veel ei kasutata. Kui firmad oskaksid õigel ajal pakkuda õigeid teenuseid, siis suure tõenäosusega kasvaks ka klientide lojaalsus konkreetsele ettevõttele.

Lisaks mängivad personaliseerimises rolli veel ka reisibürood, sest ka neil on ohtralt informatsiooni reisijate eelistuste kohta. Austraalia lennufirma Qantas kasutab juba sarnast süsteemi oma püsiklientide peal, kuid ka nemad on tunnistanud, et informatsiooni hulk, mis hetkel kasutamata jääb, on meeletu.

Lisaks olid reisijad nõus juurde maksma ka parema istekoha, toidu ja jookide, laiema istmevahe, interneti ning äraregistreeritava pagasi eest.