Millistes riikides küsitakse autot rentides rahvusvahelist juhiluba?

Eelkõige on see vajalik eestlaste seas järjest populaarsemaks tõusnud reisisihtkohtades nagu Araabia Ühendemiraatides, Ameerika Ühendriikides ja Kanadas.

«Kui reisile minnes on plaanis auto rentida, tasub varakult uurida, milline on kohapealne liikluskultuur ja seadused ning milliseid dokumente juhilt nõutakse. Kõige mugavam on auto juba Eestis olles broneerida ning seeläbi ka vajalikud lisadokumendid vormistada,» sõnas Estraveli autorendi tootjasuhete juht Kristi Kukk.

Mõnes riigis ei piisa tavapärasest juhiloast, vajalik on ka rahvusvaheline juhiluba, mis tuleb aegsasti koduriigis taotleda, ning sõltuvalt riigist võidakse nõuda veel lisanduvaid dokumente.

Rahvusvaheline juhiluba on eelkõige vajalik mootorsõidukite juhtimisõiguse tõendamiseks Euroopa majanduspiirkonda mittekuuluvates riikides, selgitas autorendifirma Budget välisrendi juht Meryl Kärner.

«Rahvusvaheline juhiluba on vajalik nii auto rentimiseks kui ka juhtimiseks Araabia Ühendemiraatides, Brasiilias, Kanadas, Indias ja Indoneesias kui ka paljudes Lähis-Ida riikides ning USAs, kuigi viimases küsitakse seda pigem harva,» tõi Kärner näidetena riike esile, soovitades reisile minnes dokumentide korrektsuses juba koduriigis veenduda.

Ta lisas, et rahvusvaheline juhiluba kehtib ainult koos Eesti siseriikliku juhiloaga ning kehtib kuni kolm aastat.

«Mõned riigid nõuavad lisaks kohapeal väljastatavat luba, mis kehtib kas eraldi või koos rahvusvahelise juhiloaga. Näiteks võib tuua Sri Lanka, kus nõutakse turistidelt nii rahvusvahelist juhiluba kui ka Sri Lanka kohalikku juhtimisõigust tõendavad dokumenti. Viimase saab taotleda saareriigi pealinnas, aga mugavam on lasta see autorendifrmal väikse lisatasu eest eelnevalt enda eest ära vormistada - sellisel juhul saab dokumendi saab kätte koos autoga,» soovitas Estraveli autorendi tootjasuhete juht Kristi Kukk.

Tais tasub valmis olla, et koos juhiloaga tuleb alati esitada ka pass ning riiki sisenemise luba, mida väljastatakse lennujaamas, lisas Kärner. «Tai liikluskultuuri arvestades tasub samuti kaaluda sõiduki rentimist koos juhiga või vormistada rendisõiduki juhiks pikaajalise kogemusega juht, sõlmides kindlasti ka nii liiklus- kui ka kaskokindlustuse lepingu,» sõnas Kärner, selgitades, et Tais on liiklusõnnetuse puhul tavapärane, et kannatanu küsib õnnetuse põhjustajalt rahalist kompensatsiooni, seda ka juhul, kui liikluskindlustus katab kannatanu ravikulud. Kompensatsiooni maksmisest keeldudes võib kannatanu seda nõuda ka kohtu kaudu.

Eestis väljastab rahvusvahelist juhiluba Maanteeamet. Rahvusvahelise juhiloa väljastamise aluseks on Eestis kehtiv juhiluba. Riike, kus vajatakse rahvusvahelist juhiluba, saab kontrollida Maanteeameti kodulehel.

Maanteeameti eksamiosakonna peaspetsialisti Heikki Käo sõnul väljastati Eestis möödunud aastal 1115 rahvusvahelist juhiluba ning sel aastal antakse välja ilmselt sama palju.