Sügavaim koobas on osa Hranice süvikust Tšehhi Vabariigis. Poola maadeuurija Krzysztof Starnawski juhib ekspeditsiooni koopa sügavustesse ning seni on neil õnnestunud minna 403 meetri sügavusele, kuid siis sai neil nöör otsa, vahendab Mother Nature Network.

«Robot laskus nii sügavale, kui tema nöör seda võimaldas, kuid kui nöör otsa sai, ei olnud põhja veel näha,» kirjeldati Tšehhi koopateadlaste seltsi avalduses. Starnawski alustas süviku uurimist juba 1999. aastal ning 2014. aastal jõudis ta 199 meetri sügavusele. Tol hetkel pidas ta seda koopa põhjaks.

Robot asub koobast uurima

Avastusretke käigus leidis ta aga veel ühe avause, mille kaudu sai järgmisesse ning veelgi sügavamasse süvikusse. Seda uurima asudes saatsid nad raskuse 384 meetri sügavusele, kuid siiski sai nöör otsa. Starnawski jätkas uurimist 2015. aastal ning suutis end läbi pressida väikesest praost ja laskuda 264 meetrini, kuid otsustas siis, et vaja läheb roboti abi.

«Koobas on väga omapärane, see on nagu vulkaan. See koosneb kuumast mineraalveest, mis mullitab alt üles,» jutustas Starnawski. «Suure tõenäosusega on selliseid koopaid maailmas ainult kolm tükki. Selles koopas ei ole midagi tavapärast, iga sukeldumine toob uusi avastusi,» lisas ta.

Kuigi robot ei jõudnud põhja, oli kaamerapildilt näha hulgaliselt langenud puid ja oksi, mis end õrnalt koopaseina vastu toetasid. Uurijate hinnangul näitab see seda, et koobas on aja jooksul oma kuju muutnud, sest praeguste avauste juures ei oleks nii suurte puude liikumine nii sügavale lihtsalt võimalik.

Robot on jõudnud 403 meetri sügavusele

Praeguseks ei ole uurijatel võimalik öelda, kui sügav see koobas olla võiks. Võib juhtuda, et edasi saab minna vaid viie meetri jagu, kuid koobas võib jätkuda veel ka 100 meetrit.