Naiste rinnad vallutasid templi

Jaapani Jison Ini tempel on võrreldes teiste templitega küllaltki ebatavaline. Templi põrandad ja seinad on kaetud naiste rindade kujutistega, mille on külastajad sinna palvetamiseks toonud, vahendab CNN.

Rindade massiline toomine templisse sai alguse aastaid tagasi, kui Wakayama arst hakkas käima palvetamas rinnavähi käes kannatava patsiendi eest, rääkis peapreester Annan.

Arst palus töötajaid, et naiste rinnad saaksid templi palvetamissümboliks. Kuna Annani sõnul sümboliseerivad rinnad sündi, käivad inimesed templis palvetamas ohutu raseduse, vähi vältimise ning üldiselt naiste hea terviseseisundi eest.

Mõned rindade kujutised on valmistatud pehmest materjalist ja täidetud vahuga, küll aga on rinnanibud kaetud helmestega. Kõik rinnakujutised on eri suurusega.

Jison-In on ainus tempel Jaapanis, millel on niivõrd omapärane palvetamisobjekt. Templi külastajad saavad rinnad kohapealt osta ning pärast palvetamist jätta need templi seina külge. Veider pühamu on ligi meelitanud ka hulgaliselt turiste.