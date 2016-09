Ameerika mägede üllatav kasu tervisele

Dr. David Wartinger puutus kokku mitme patsiendiga, kes pärast lõbustuspargist tagasitulekut olid väljutanud oma neerukivid või oli neil süsteemis kivisid vähem, mistõttu otsustas arst asja lähemalt uurida, vahendab Travel and Leisure.

Wartinger ehitas selleks puhuks 3D printeriga kunstliku neeru, mille ta täitis kivide ning uriiniga. Seejärel viis ta neeru sõitma Big Thunder Mountain atraktsiooniga lausa 200 korda, et oma hüpoteesi põhjalikult testida. Uurimispaberites seisab muuhulgas lisaks ka see, et teisi sõitjaid kaitsti erinevate vedelike eest, mida eksperimendis kasutati.

Uurimistulemused näitasid, et keskmise intensiivsusega tsentripetaaljõud, mis tekib just Ameerika mägedel, aitab väljutada neerukivisid, mis on väiksemad kui viis millimeetrit. Seda eriti, kui istuda rongi tagumises osas. Ühtlasi aitab Ameerika mägedel sõitmine vabaneda kõikidest väiksematest jääkosadest, mis kivide lõhustumisel võivad organismi alles jääda.