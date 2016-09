Tänased reisileiud: Tallinnast Barcelonasse 96 euroga

Vaiksest Hurghada kuurordist Kairo suurlinna melusse

«Never sei never,» ütleb eesti vanasõna, ja küll vanad eestlased juba teavad, mis on õige. Täpselt aasta tagasi lubasime papaga, et ei tule enam kunagi Egiptusesse puhkama, aga võta näpust – siin me nüüd oleme ja teisiti ei saa.