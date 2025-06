Olukord Lähis-Idas on toonud reisimisse uue annuse kaost

Iraani ning Iisraeli vaheline lahingutegevus, mille käigus on lööke saanud ka USA sõjaväebaas Kataris, on toonud kaasa olukorra, kus mitmed Pärsia lahe äärsed riigid sulgesid 23. juunil lühemaks või pikemaks ajaks oma õhuruumi, veebilehe Livemint andmeil tegid seda näiteks Kuveit, Bahrein, Katar ja Araabia Ühendemiraadid. Kuigi näiteks Emiratesi lennud Dubaisse ja Dubaist taastusid väikse pausi järel juba eile, mõjutavad pingeline olukord õhuruumis ning segilöödud lennugraafikud siiski Pärsia lahe äärde või sealtkaudu lendamist. Reutersi teateil on Doha lennuväljal ärasaamisvõimalust ootamas tuhanded reisijad, pikad sabad on ka Dubai lennujaamas. Veebilehe Flightaware andmeil on Abu Dhabis täna hilinenud või hilinemas 159 lendu, Dubais 297 ja Dohas 188, veidi parem paistab olevat olukord Masqaţis, kus hilineb 39 lendu. Paljud lennukid on olnud sunnitud maanduma alternatiivsetele lennuväljadele või naasma reisi alguspunkti. Nii veetsid Flightradar24 andmeil eile Qantase lennuga QF33 Perthist Pariisi lennata soovinud õhus 15 tundi, kuid jõudsid ikkagi tagasi Austraaliasse, sest juba India lõunatipustki mööda lennanud lennuki piloodid otsustasid eesoleva õhuruumi ülekoormatuse tõttu naasta Austraaliasse.