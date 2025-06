ŠOKK DISNEYLANDIS Briti mees üritas kuulsas teemapargis abielluda 9-aastase tüdrukuga

Prantsuse meedia teatel suudeti Pariisi Disneylandi eksitada, kasutades ürituse broneerimiseks võltsdokumente ning esinedes Läti kodanikuna. Ürituse korraldaja kasutas valenime, et kindlustada kokkulepe pargi privaatseks kasutamiseks.

Kohaliku meedia andmetel värvati külalised internetikuulutuste kaudu, kus otsiti 200 täiskasvanut ja 100 last vanuses 5 kuni 15, et osaleda Disneylandis toimuva pulma «proovis».

Prantsuse uudistekanal BFM TV avaldas kaadrid, kus on näha sadakond istuvat külalist, lilledega kaunistatud lava ning naisviiuldajate triot, kes mängisid varahommikul enne planeeritud tseremooniat. Teadaolevalt läks üritus maksma ligikaudu 110 000 naela (130 000 eurot).

55-aastane Läti mees väitis politseile, et teda palgati mängima lapse isa 12 000 euro eest, kuid avastas viimasel hetkel, et pruut on kõigest 9-aastane.