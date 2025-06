Itaalia suvi kiskub õudukaks: saapamaad vallutavad prisked Ameerika prussakad

Ameerika prussakas pole tegelikult Ameerika mandrilt pärit – nende koduks on hoopis Aafrika ja Lähis-Ida. Prussakad on oma kuni viie sentimeetri pikkuse kehaga üks maailma suurimaid ja kiiremaid prussakaid. Võrdluseks: põhiline Eestis levinud prussaka liik on harilik prussakas ning täiskasvanud isend on kuni 16 millimeetrit pikk.