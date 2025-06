Need on kõige ebahügieenilisemad harjumused lennureisijate seas

Reisikindlustusega tegelev AllClear uuris briti lennureisijate käitumist ning selgus, et koguni 70 protsenti neist on lennukis käitunud viisil, mida võiks pidada hügieenireeglite rikkumiseks. Paljajalu tualetti kõndimine, kulmude kitkumine salongis või paljad jalad naabri istmel pole sugugi haruldased – ja need ei ole mitte ainult ebamugavad kaasreisijatele, vaid võivad soodustada ka bakterite levikut.

Kaks endist stjuuardessi jagasid oma kogemusi sellest, millised lennuki osad on kõige räpasemad ja milliseid harjumusi nemad kõige sagedamini märkasid, vahendab Daily Mail.

Üks suurimaid mustusekogujad on istmetaskud. Vaatamata nende halvale mainele kasutab neid siiski 30 protsenti reisijatest, et hoida seal snäkke ja isiklikke esemeid. «Olen korduvalt leidnud sealt kasutatud mähkmeid ja oksekotte,» meenutas üks endine lennusaatja. Soovitus: pane suupisted suletavasse karpi ning desinfitseeri käed, kui taskut kasutad.

Ka lauakesed ei jää puutumata – neid kasutatakse kõige erinevamateks tegevusteks, alates sülearvutiga töötamisest kuni mähkmevahetuseni. Samas neid pindu sageli ei desinfitseerita. «Puhastajad käisid vahel kõik lauad üle ühe ja sama lapiga,» tõdes teine endine töötaja. Ometi paneb iga viies reisija (19 protsenti) pea otse vastu lauakest – eriti levinud on see Z-generatsiooni seas.

Üks viis sellest hoiduda on võtta lennule kaasa oma kaelapadi. Ka seda soovitatakse pärast igat reisi pesta, et vältida bakterite kogunemist.

Umbes 13 protsenti tunnistab, et on lennukis tualetti kasutanud vaid sokkides või lausa paljajalu. «Koridoripõrand, kus käivad toidukärud, on üks vähempuhastatavaid kohti lennukis,» märgib stjuuardess. Lahendus: kasutada ühekordseid sussikesi või lennukis jagatavaid sokke.

Iga kümnes reisija on puhanud oma jalgu eesistuja seljatoel või käetoel. Samuti tunnistas 6 protsenti, et on lennu ajal endal karvu kitkunud. Kõige jahmatavam fakt? Samuti 6 protsenti reisijatest väidab, et on mähkinud last otse istmel või toidulaual.