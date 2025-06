Reisiekspert hoiatab: ma ei kasutaks hotellides enam kunagi seda levinud «tasuta asja»

Dawn Morwood, reisiportaalist Cheap Deals Away, jagab aastatepikkust kogemust ja hoiatab, et hotellitualetitarbed pole alati nii värsked ja ohutud, kui nad välja näevad. «Inimesed eeldavad, et tooted on uued ja puhtad, kuid sageli on tõde hoopis midagi muud,» ütleb ta.