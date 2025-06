Indeksi koostas majanduse ja rahu instituut (Institute for Economics & Peace, IEP), mis tõdeb, et maailm on «läbimas fundamentaalset globaalset ümberkujundamist».

Raportis tuuakse esile, et hetkel on maailmas 59 aktiivset riikidevahelist konflikti – kõige rohkem alates teise maailmasõja lõpust. Samuti on viimase kümne aastaga 100 riiki muutunud vähem rahumeelseks, vahendab Daily Mail.

Riigid reastatakse rahuindeksi alusel, arvestades nii sisemisi kui ka väliseid näitajaid – näiteks vägivallakuritegude ja meeleavalduste sagedust, mõrvade arvu, sõjalisi kulutusi, tuumarelvade hulka ning suhteid naaberriikidega.

Island on jätkuvalt maailma rahulikum riik, hoides esikohta alates 2008. aastast.

Teise koha saab Iirimaa, kolmandaks jääb Uus-Meremaa ning esiviisikusse mahuvad veel Austria ja Šveits.

Singapur on vahetult väljaspool esiviisikut, kuid kümne parema hulgas domineerivad Euroopa riigid – Portugal, Taani, Sloveenia ja Soome.

Balti riikidest on turvalisim Läti (üldarvestuses 35). Teise koha on saavutanud (üldarvestuses 37) Eesti ning kolmanda Leedu (38).

USA asub tabeli teises pooles – 128. kohal 163 riigi seas. Kuigi Ameerika Ühendriikide rahuskoor ei langenud, märgitakse raportis, et riiki kimbutavad «süvenevad poliitilised pinged ja kasvav polariseerumine».

Lääne- ja Kesk-Euroopa on jätkuvalt kõige rahumeelsemad piirkonnad, kuid raportis hoiatatakse, et «Euroopa julgeolekukeskkond on läbimas sügavat muutust».

Riigid, kus turvalisuse tase on madal

2025. aastal kannab maailma kõige vähem rahumeelse riigi tiitlit Venemaa. Viie viimase hulka kuuluvad ka Ukraina, Sudaan, Kongo DV ja Jeemen.