JAANID HIIUMAAL «Isegi puskarit anti»

Jaanipäeva on küla rahvas alati au sees pidanud ning sel päeval saavad sugulased ja lähedased seal taas kokku. Võidupüha pidustusest võtab tavaliselt osa umbes 30 inimest. Kõige kaugemad külalised on kohale tulnud lausa Austraaliast. Kuid jaanipäev ei möödu selles külas niisama – see kulgeb kindlate ja armastatud traditsioonide järgi.