PANE TÄHELE Hispaania esitles uusi karme turismireegleid

Hispaania on eestlaste üks populaarseim puhkusekoht, kus on turism sattunud kohalike tugeva kriitika alla. 2024. aastal külastas riiki rekordilised 94 miljonit turisti. Ülerahvastatus, lühiajalised üürid ja eluasemekriis on vallandanud protestid, eriti Barcelonas ja Palma de Mallorcal.​