Laevakompanii Viking Line on alates 6. juunist võimaldanud Tallinna ja Helsingi vahel sõitva reisilaeva XPRS pardal ka leilitada. Nimelt avas Soome laevafirma kiirlaeva välitekil Original Long Drinki nime kandva välisauna, mis meenutab välimuselt Soome täiskasvanute poolt palavalt armastatud alkohoolse joogi purki. Viking Line Eesti müügi- ja turundusjuht Maiken Mäemets sõnas, et tünnisaun on kiiresti muutunud ülimalt populaarseks ja nädalavahetustel võib vaba saunaaja leidmine osutuda keeruliseks. «Sauna mahub korraga kuni kuueliikmeline seltskond. 60-eurone tasu sisaldab lisaks sauna kasutamisele privaatset kajutit kogu 2,5-tunnise laevasõidu vältel, hommikumantleid ja susse kõigile ning jahutuseks ämbrit kuue värskendava joogiga,» kõneles Mäemets.