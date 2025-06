Eksperdid küsivad, mis võis viia Dreamlineri allakukkumiseni

2009. aastal käikuvõetud Boeing 787 Dreamliner on olnud unelmate reisilennuk: moodne, kütusesäästlik, suuteline läbima tankimiseta kuni 14000 kilomeetrit ja siiani peaaegu täiuslikult turvaline. Kuni tänaseni ei olnud ükski Boeing 787 sattunud sellisesse õnnetusse, mis oleks lõppenud reisija surmaga. Kuid 12. juunil kukkus lennunumbri AI171 all Ahmedabadi Sardar Vallabhbhai Patel´i rahvusvahelisest lennujaamast London Gatwicki lennuvälja poole suundunud Air India Boeing 787-8 Dreamliner umbes pool minutit pärast õhkutõusu alla ning lahvatas põlema. Õnnetus leidis aset tihedasti asustatud piirkonnas umbes 1.5 kilomeetrit lennujaamast edela pool ning lennuki viimased sekundid jäid ka vähemasti kahele videole, milliseid võib näha siin ja siin. Neist esimesel (lennujaama turvakaamera poolt filmitud) videol võib näha lennukit õhku tõusmas, kuid peagi (Aviation Safety Networki andmeil jõudis Dreamliner tõusta 12 sekundit) hakkas Boeing 787 laueldes taas laskuma ning kadus siis kaadrist, millele järgnes hetk hiljem suur plahvatus. Ligi 200 meetri kõrgusele tõusnud lennukist jõuti saata välja ka teade hädaolukorrast​, on kinnitanud mitmed meediakanalid, näiteks BBC.