Turkish Airlines pakub Miami lende vaid 12000 miili eest

Türgi lennufirma Turkish Airlinesi püsikliendiprogramm Miles&Smiles on teatanud uuest sihtkohast, kuhu igakuist Choose your City allahindlust kasutades saab preemiamiilide eest soodsamalt kui muidu. Sedapuhku on sihtkohaks Miami Floridas, kuhu saab Istanbulist lennata suisa 70% suuruse allahindlusega, mistõttu miile läheb ühe suuna pileti jaoks turistiklassis vaja vaid 12000 (tavaliselt 40000...55000). Nagu vahendab reisiuudiste veebileht Loyaltylobby, saab Miami suunal soodsamalt reisida 1. septembri ja 30. novembri vahel, kuid piletid on antud tariifiga broneeritavad vaid 11. ja 12. juunil. Kohti on saadaval piiratud koguses. Lisaks miilidele tuleb tasuda ka lennujaamamaksud ja muud kaasnevad tasud, mis näiteks suunal Istanbul-Miami võrdusid katsebroneeringu tegemise ajal 5086 liiriga (umbes 113 eurot). Suunal Miamist Istanbuli (ühe suuna baasil saab broneerida ka vaid seda suunda) on lennujaamamaksudeks ja tasudeks 91.50 dollarit, mis võrdub umbes 80 euroga.